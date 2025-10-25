بيان للحكومة السودانية: نطالب المجتمع الدولي بإدانة الممارسات الوحشية لميليشيا الدعم السريع والتحرك لوقف جرائمها

بيـــان صحــفي

تدين حكومة جمهورية السودان بأشد العبارات الجرائم الممنهجة والانتهاكات الجسيمة التي تواصل ارتكابها مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة بحق المواطنين الأبرياء العُزّل .. وما تقوم به من تدميرٍ متعمدٍ لمؤسسات الدولة في انتهاكٍ صارخٍ ومستمر لحقوق الإنسان ولكل القيم والأعراف الدولية.

وتحمّل الحكومة السودانية مليشيا آل دقلو الإرهابية المسؤولية الكاملة عن وفاة الأمير عبد القادر منعم منصور ناظر عموم قبائل دار حمر، بعد أن قامت تلك المليشيا بتقييد حركته ومنعه من السفر للعلاج خارج البلاد وعدم توفير الرعاية الصحية اللازمة له وهو ما يُعد انتهاكًا واضحًا للحق في الحياة والصحة وقد يرقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية.

كما تؤكد الحكومة أن استهداف رجالات الإدارة الأهلية من النُظّار والعُمد الذين استُشهدوا في مناطق متعددة من ولايتي كردفان ودارفور يمثل عملاً عدائياً وجريمة حرب مكتملة الأركان.

إن استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية يمثل تصعيداً خطيراً واعتداءً سافراً يهدد أمن وسلامة المواطنين ويُعد جريمة حرب مشينة وخرقاً فاضحاً لكل المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية، كما أن منع المواطنين من ممارسة حياتهم الطبيعية أو الحصول على العلاج يأتي ضمن سلسلة الانتهاكات الإرهابية الممنهجة التي ظلت تمارسها مليشيا آل دقلو الإرهابية.

وتطالب حكومة السودان المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والحقوقية بإدانة هذه الممارسات الوحشية والتحرك العاجل لوقف جرائم هذه المليشيا ومحاسبة مرتكبيها حمايةً للمدنيين وصوناً لحقوق الإنسان.

وتؤكد الحكومة أن استمرار هذه الأعمال الإرهابية الآثمة بين الحين والآخر يثبت بما لا يدع مجالاً للشك حجم الخطر الذي تمثله هذه المليشيا على أمن واستقرار البلاد ويجسد تحدياً سافراً للقانون الدولي الإنساني ولكل المواثيق الدولية ذات الصلة.

إعلام مجلس السيادة الانتقالي