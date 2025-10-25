شركة ليبية تبث مباراة الهلال والبوليس باجهزة من “حفل زواج”

معلومات وتفاصيل حول بث مباراة الهلال والبوليس الكيني امس في اياب الدور الثاني من دوري ابطال افريقيا والتي انتهت بفوز الهلال بثلاثة اهداف مقابل هدف وتأهل الهلال للمجموعات.

تفصيلا فإن شركة (multi media) التي قامت بنقل مباراة المريخ والنصر الإعدادية تقدمت بطلب لنقل المباراة ولكن لم يتم الاتفاق بين الطرفين لأسباب تفاوضية.

بعدها اتجه الهلال للتعاقد مع شركة أخرى وهو ما تم بالفعل عندما تعاقد مع شركة خاصة بتصوير المناسبات ومقرها في طرابلس وكانت متواجدة في بنغازي لارتباط بتصوير احدى مناسبات الأفراح، وبالفعل تم الاتفاق بمقابل يقترب من الـ5 الف دولار حيث قامت الشركة باستجلاب معدات التصوير من “صالة الأفراح ” وقامت بالتصوير إلا انها اصطدمت بعدم تنشيط جهاز “الاستارلينك” للإنترنت، وهو ما احدث خللا في نقل الصورة عبر الصفحة الرسمية، حيث ان الـ “استارلينك” متوفر ولا يحتاج لاي تصديق.

نادينا