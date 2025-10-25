بالصورة والفيديو.. من أمام محطة القطارات في مصر.. شاهد فرحة طفل سوداني بعودته لوطنه ومسقط رأسه بالجريف شرق

عبر طفل سوداني, من أمام محطة القطار برمسيس بالقاهرة, عن فرحته بالعودة لأرض الوطن الذي غاب عنه لفترة طويلة من جديد.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الطفل الذي رافق أسرته ضمن قطار العودة الطوعية الذي ينطلق من “رمسيس”, ظهر وهو سعيداً بالعودة للوطن.

وقال الطفل في استطلاع أجراه معه أحد ناشط مصري, أنه سعيد بالعودة للسودان, من جديد وتحديداً لمسقط رأسه بمنطقة الجريف شرق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)