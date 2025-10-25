بالصورة والفيديو.. من أمام محطة القطارات في مصر.. شاهد فرحة طفل سوداني بعودته لوطنه ومسقط رأسه بالجريف شرق

- 1/2
عبر طفل سوداني, من أمام محطة القطار برمسيس بالقاهرة, عن فرحته بالعودة لأرض الوطن الذي غاب عنه لفترة طويلة من جديد.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الطفل الذي رافق أسرته ضمن قطار العودة الطوعية الذي ينطلق من “رمسيس”, ظهر وهو سعيداً بالعودة للوطن.
وقال الطفل في استطلاع أجراه معه أحد ناشط مصري, أنه سعيد بالعودة للسودان, من جديد وتحديداً لمسقط رأسه بمنطقة الجريف شرق.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.