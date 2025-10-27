وزير الخارجية المصري يبحث الأوضاع الخطيرة في السودان مع وزراء 5 دول

قالت الخارجية المصرية إن الوزير بدر عبد العاطي أجرى اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية فرنسا والسعودية والسويد واليونان والأردن، تناولت الأوضاع الخطيرة في السودان، ولا سيما في مدينة الفاشر التي تشهد اضطرابات واسعة.

وأوضحت الوزارة أنه تم التأكيد على ضرورة دعم الجهود الإقليمية والدولية، لوقف إطلاق النار وتحقيق تسوية سياسية شاملة، في إطار نتائج اجتماع رباعية السودان الأخير في واشنطن، وأهمية البناء عليها لتنسيق المواقف ومضاعفة الجهود الإنسانية في المناطق المتضررة.

الحدث_السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

