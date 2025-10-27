القضارف تبحث الوضع الصحي ومشاريع التنمية

عقد السيد مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف، الدكتور أحمد الأمين آدم، اجتماعاً بفريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وذلك لمناقشة الوضع الصحي الراهن وبرامج الصحة العامة في الولاية.
وخلال الاجتماع الأحد، تم استعراض ومناقشة العديد من المشاريع والتدخلات المختلفة التي تنفذها الإدارات المتنوعة بالولاية، حيث أشاد المدير العام بالدعم والمشاريع المقدمة من “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”، مؤكداً على أهمية هذه المبادرات في دعم القطاع الصحي والتنموي.
كما شدد الوزير على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات والإدارات بالولاية لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه المشاريع وضمان تكامل الجهود المبذولة في الميدان.
كما تناول الاجتماع قضايا الصحة العامة الملحة ومناقشة المنح والمساعدات المقدمة من مؤسسة الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إضافة إلى استعراض برامج الصحة المدعومة من قبل صندوق الدعم.
يأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والمنظمات الدولية لضمان استمرارية الخدمات الصحية الحيوية وتعزيز النظام الصحي.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
