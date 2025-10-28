وزير الداخلية يشيد بقوات مكافحة التهريب بقوات الجمارك لضبطها عدد 586 كيلو جرام من مخدر الأيس

اشاد الفريق شرطة حقوقى/ بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية بالدور الكبير الذى ظلت تضطلع به قوات الجمارك فى حماية ودعم الإقتصاد الوطنى ، مشيرا الى الإنجازات الكبيرة التى ظلت تحققها قوات مكافحة التهريب فى ضبط عمليات التهريب والمهربين التى تستهدف الوطن والمواطن ، جاء ذلك لدى مخاطبتة الاثنين قوات مكافحة التهريب بقوات الجمارك التى تمكنت من ضبط عدد(586) كيلو جرام من مخدر الأيس وضبط عربة بوكس جنوبى ولاية البحرالأحمر بعد تبادل للأعيرة النارية مع المهربين بحضور الفريق شرطة/ صلاح أحمد إبراهيم مدير عام قوات الجمارك واللواء شرطة حقوقى/ جمال العوض الامين مساعد المدير العام لمكافحة التهريب ومدراء الإدارات والدوائر بقوات الجمارك وزير الداخلية أكد أن الإنجاز يعتبر احد اوجه معركة الكرامة التى يقف الشعب السودانى مساندا لقواته المسلحة والأجهزة الأمنية الاخرى ضد المليشيا المتمردة المعتدية ، مبينا أن الشرطة فى كافة وحداتها تقاتل جنبا الى جنب فى الخطوط الامامية مع القوات المسلحة وقوات مكافحة التهريب تحقق الإنجاز بضبط المخدرات التى تستهدف عقول الشباب والمجتمع ، مضيفا أن قوات مكافحة التهريب معنية بمكافحة كل أنواع التهريب السلعى والتهرب من دفع الرسوم الجمركية ، كاشفا أن المخدرات تعتبر واحدة من الأدوات التى يستخدمها الأعداء لتدمير عقول الشباب ولكن تظل قوات الشرطة ممثلة فى قوات مكافحة التهريب بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن وطمأنينة المواطن ، مؤكدا التزام وزارة الداخلية بتوفير الدعم اللوجستى اللازم الذى يمكن من الحد من كافة أشكال التهريب

الفريق شرطة /صلاح أحمد ابراهيم مدير عام قوات الجمارك أشاد بالمجهودات المقدرة التي تبذلها قوات مكافحة التهريب بولاية البحر الأحمر والتي عودتهم دائما على مثل هذه الضبطيات التي تعكس مدي يغظتها وإحترافية منسوبيها، وثمن سيادته هذا العمل الكبير داعيا إلى بذل المزيد من الجهود للقضاء على ظاهرة تهريب المخدرات لما لها من تأثير مباشر على المجتمع خاصة الشباب

اللواء شرطة / جمال العوض الأمين مساعد المدير العام لمكافحة التهريب جدد التزامهم التام بتأمين كافة حدود البلاد من مخاطر التهريب عبر التنسيق المحكم وتبادل المعلومات مع كافة الأجهزة الأمنية، والرصد والمتابعة الدقيقة لتحقيق الأهداف المنشودة