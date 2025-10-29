المقاومة الشعبية والمستنفرين بالجزيرة يعلنون افتتاح معسكرات للتدريب على الآليات الثقيلة

الجيش السودان - قوات خاصة أعلن الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة دعم ومساندة المقاومة الشعبية والمستنفرين بالولاية. وعبر لدى لقائه بمكتبه صباح الثلاثاء بوفد المستنفرين برئاسة د. النيل الفاضل محمود عن اشادته بمجاهدات القوات المساندة والمستنفرين في تحرير الولاية ومناطق كثيرة من البلاد . من جانبه أكد النيل الفاضل جاهزيتهم لحماية الولاية والمناطق الأخرى ،معلنا عن إفتتاح معسكرات للتدريب على الآليات الثقيلة والمتنوعة بجانب تسييرهم لقافلة غذائية ودوائية للخطوط الأمامية . سونا

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

