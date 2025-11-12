تعاون إستراتيجي بين إدارتي تأمين الجامعات ومكافحة المخدرات لوضع خطط مشتركة لحماية البيئة الجامعية

في خطوة تهدف لتعزيز الشراكات الأمنية ودعم الجهود الوطنية وتحصين الجامعات السودانية وحماية الطلاب من أخطار المخدرات في هذا السياق إستقبل اللواء شرطة حقوقي/ د. محمد أحمد الأمين/ مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بمكتبه اللواء شرطة حقوقي/ طارق عبد الله محمد/ مدير الإدارة العامة لتأمين الجامعات بحضور مدراء الدوائر بالإدارة.

وعقد الجانبان إجتماعا تنسيقيا مشتركا من خلاله تمت مناقشة سُبل التنسيق والتعاون المشترك بين الإدارتين في محاور العمل الميداني والتوعوي والوقائي للحد من إنتشار المخدرات داخل الجامعات وإسكانات الطلاب والطالبات، وإستعراض الخطط والوسائل العملية الكفيلة بكبح هذه الظاهرة وحماية البيئة الجامعية من مخاطرها .

وامن الإجتماع على خطة العمل المشترك وبرامج التدريب والتأهيل التي تستهدف رفع كفاءة كوادر الإدارتين وتوحيد الجهود الوقائية والميدانية بما يعزز الدور الأمني للشرطة في صون المؤسسات التعليمية من المهددات الأمنية والمجتمعية وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الإجتماع خرج بعدة قرارات سيتم إعتمادها لاحقاً لبدء مرحلة العمل المشترك بصورة عملية تعكس التزام الشرطة بحماية الطلاب وصون مؤسسات التعليم العالي .

المكتب الصحفي للشرطة