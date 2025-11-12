وزارة الصحة تناقش خطة العام 2026

ناقشت وزارة الصحة خطة العام 2026 بحضور مدراء الإدارات العامة وذلك في اجتماع مجلس وكيل وزارة الصحة الذي انعقد مساء امس بمكتب الوكيل الدكتور علي بابكر سيد أحمد بمقر الوزارة بشارع النيل في الخرطوم .

وقدم مدير الإدارة العامة للتخطيط والسياسات، الدكتور المغيرة الأمين، عرضاً للخطة المقترحة، التي تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة في توزيعها على مستوى البلاد .

وأكد وكيل الوزارة خلال الاجتماع أن العاملين بالوزارة يشكلون نسيجًا واحداً، مما يخلق بيئة عمل قائمة على التعاون والتكامل، ويساهم في تحسين الأداء المؤسسي، كما شدد على أهمية التجانس بين الإدارات المختلفة، وضرورة تنفيذ الخطة بمرونة تسمح بالتكيف مع التحديات الميدانية، وتضمن وصول الخدمات الصحية لكل المواطنين بشكل عادل ومنصف .

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحضير المبكر للعام الجديد، وتأكيداً على التزام الوزارة بتطوير السياسات الصحية، وتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة، من خلال التخطيط الاستراتيجي والمشاركة الفاعلة، والتأكيد على مواءمتها للخطة الإستراتيجية الخمسية للوزارة 2026 – 2030 .

