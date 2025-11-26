شاهد بالصورة والفيديو.. المذيع السوداني سعد الدين حسن يظهر موهبته في الغناء بترديده رائعة الفنان عثمان حسين في جلسة خاصة مع إحدى المطربات

خطف المذيع السوداني, الشهير سعد الدين حسن, الأضواء بعد ظهوره في مقطع فيديو واسع التداول والانتشار على موقاع التواصل السودانية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر مذيع قناة النيل الأزرق السابق, موهبته في الغناء خلال جلسة خاصة جمعته بإحدى المطربات. مذيع قناة الحدث, ردد مع المطربة أغنية الفنان الراحل عثمان حسين, الشهيرة “المصير”, بطريقة نالت إعجاب المتابعين الذين أشادوا بإمكانياته الصوتية وموهبته في الغناء. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

