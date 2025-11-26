شاهد بالفيديو.. (حرم وعلي الطلاق) طبيبات سودانيات بإحدى دول الخليج يتصارعن على دفع الحساب داخل المطعم ويخطفن إعجاب وضحكات الجمهور

حظي مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بتفاعل واسع بعدما قام المتابعون بمشاركته عبر صفحاتهم الشخصية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر طبيبات سودانيات, يعملن بإحدى دول الخليج, اجتمعن بمطعم لتناول وجبة. وظهر الصراع الكوميدي بين الطبيبات بعدما جاء وقت الحساب, حيث تنافسن وتصارعن حول فاتورة الطعام بالقسم على طريقة الرجال (حرم وعلي الطلاق). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

