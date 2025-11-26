شاهد.. “بقال” يحاصر القائد الميداني “يأجوج ومأجوج” بأسئلة ساخنة وحرجة: (أذكر السبب الحقيقي لخروجنا من الخرطوم؟ ومن أي كلية تخرج عبد الرحيم دقلو كما زعمت؟)

شهد بث مباشر على تطبيق “تيك توك” الشهير, مواجهة ساخنة جمعت بين القيادي السابق بمليشيا الدعم السريع, إبراهيم بقال, وبين القائد الميداني للمليشيا محمد الفاتح, الشهير باسم “يأجوج ومأجوج”.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن المواجهة التي شهدها عدد كبير من النشطاء حاصر فيها “بقال”, “يأجوج”, بعدد من الأسئلة الساخنة.

ومن ضمن الأسئلة التي طرحها “بقال”, على زميله السابق (ما هو السبب الحقيقي الذي دفعنا للخروج من الخرطوم عندما كنت معكم بالدعكم السريع؟), كما طالبه بذكر الكلية التي تخرج منها قائد ثاني المليشيا عبد الرحيم دقلو, حسبما زعم “يأجوج”, في تصريح سابق.

ووفقاً لما تابع محرر موقع النيلين, فإن القائد الميداني للدعم السريع, فشل في الرد حيث ظهر مرتبكاً وأكتفى بقول أن خروجهم من الخرطوم, كان نتيجة أخطاء لكنهم تداركوها الآن.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)