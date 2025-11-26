تناقلت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل زواج أحيته المطربة الشهيرة هدى عربي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أشعلت سلطانة الطرب الحفل بتقديمها فواصل من الرقص المثير على أنغام أغنية “منايا ليك ما وقف”. ولفتت المطربة الجماهيرية أنظار جمهور مواقع التواصل بثوبها الفخم الذي ظهرت به ما دفع البعض لكتابة: (كل ما نقول نتوب هدى عربي تغير التوب). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. بثوب فخم ورقصات مثيرة.. السلطانة تشعل حفل غنائي بالقاهرة على أنغام “منايا ليك ما وقف” والجمهور يتغزل: (كل ما نقول نتوب هدى عربي تغير التوب) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.