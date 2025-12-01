الصراخ والعويل الذي يتعالي هذه الأيام في أوساط مليشيات وعصابات التمرد بكردفان الكبري له مايبرره .. من كانوا يظنون أن عصابات آل دقلو ستفرض سيطرتها علي كردفان ، لايعرفون دوافع العزيمة والإصرار لطردهم من رمال كردفان وتطهيرها من آثامهم ودنسهم ..

■ قلنا مراراً إن الجيش السوداني لاينافس إلا نفسه في سباق تحرير الأرض والتراب من رجس مليشيات وعصابات التمرد وتوابعها من العملاء وكلاب الصيد ..

■ لن تهنأ عصابات القتل والإجرام في كردفان .. ولن تجد راحةً في دارفور الكبري .. الطارئون علي الدنيا سيذهبون مع الريح إلي مزبلة الهزيمة والصّغار وسيبقي في الأرضِ ماينفع الناس وتزدهر به الحياة ..

■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد