تطويق مربعات دار السلام بامبدة والقبض على كميات كبيرة من المنهوبات

وقفت لجنة شئون أمن ولاية الخرطوم برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة على ضبطيات التطويق الأمني (الكردون) الذي نفذ اليوم لمربعات (18-19-20) بدار السلام جنوب بمحلية أمبدة

وذلك بحضور المدير التنفيذي لمحلية امبدة أبو القاسم ٱدم الطاهر وتم القبض على الجناة و بحوزتهم كميات كبيرة من الأجهزة الطبية الجديدة والأدوية وعربات قتالية وسلاح ثقيل وخفيف وركشات ومواتر وأجهزة كهربائية واثاثات منزلية واسبيرات عربات وطاقة شمسية.

ويأتي ذلك في إطار بسط الأمن وفرض هيبة الدولة وتطمين المواطنين وتشجيعهم للعودة لمنازلهم.

وقال الوالي بأن لجنة شئون أمن الولاية وضعت خططا لضبط التفلتات الامنية وتأمين ممتلكات المواطنين في محليات الولاية خاصة منازل المواطنين غير المتواجدين. ودعا لمزيد من العمل الوقائي والضبطي والتعامل مع المتفلتين وفق عدالة القانون لرد حقوق المواطنين .

مدير شرطة الولاية عضو اللجنة الفريق شرطة حقوقي سراج الدين منصور قال ما تم من يعد رسالة للمواطنين بأن هنا قوة تحرسهم ودعاهم للتوجه للاقسام المنتشره للتعرف على ممتلكاتهم التي فقدوها خلال الحرب.

من جهته أعرب المدير التنفيذي لمحلية امبدة عن تقديره لكل القوات التي تعمل في بسط الأمن مشيراً الي التعافي وعودة الحياة للمحلية.

اللواء أمن محمد الطيب امبيقه مدير هيئة أمن ولاية الخرطوم بالانابه قال القوات النظاميه المنضوية تحت مظلة لجنة أمن الولاية تعمل جاهدة لتأمين وإستقرار المواطن مشيرا إلى أن هذه العمليه تحمل الرقم ١٩ وستستمر لمزيد من فرض هيبة الدولة

المصدر إعلام ولاية الخرطوم