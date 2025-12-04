اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

بالصورة.. حسناوات السودان يواصلن خطف الأضواء بمدرجات قطر أثناء مساندتهن صقور الجديان أمام الجزائر

حظي المنتخب السوداني, الأول لكرة القدم, بدعم جماهيري كبير في افتتاح مبارياته بكأس العرب, المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ساند الآلاف من أبناء الجالية السودانية, بالدوحة, صقور الجديان, في افتتاح المشوار أمام حامل اللقب المنتخب الجزائري, والتي انتهت بالتعادل السلبي.

ووفقاً لصور متداولة فقد خطف الجنس اللطيف الأضواء مجدداً بحضوره المتميز من داخل مدرجات ملعب أحمد بن علي, بالريان غربي العاصمة الدوحة.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين, فقد أظهرت صورة متداولة على نطاق واسع حسناوات سودانيات, يشجعن المنتخب ويتوشحن بالعالم السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد

