المرأة بكسلا تسير قافلة لدعم نازحي الفاشر بالولاية الشمالية

ثمن ممثل وزارة التنمية الاجتماعية ومفوض مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر الاستاذ صلاح حسين العمدة نضالات المرأة وتضحياتها خاصة ادوارها وبطولاتها في معركة الكرامة.

وثمن لدى مخاطبته الأحد حفل تدشين مقر اتحاد المرأة بكسلا وترتيباتها لتسيير قافلة لنازحي أهل الفاشر تحت شعار (كلنا الفاشر).

وتابع ان اليوم تاريخي بعودة المرأة الى مقرها وانها بدايه لانطلاقة جادة لمعالجة هموم وقضايا المرأة.

واعلن العمدة عن دعم الاتحاد بمبلغ مالي مقدر، مؤكدا اهتمام وحرص الوزارة على دعم مشروعات وبرامج الاتحاد علاوة على الالتزام بادخالها ضمن برامج المفوضية.

وقال رئيس اللجنة العليا للاستنفار والمقاومة الشعبية بولاية كسلا اللواء (م) يحي النور اننا نحتفل معكم اليوم بتدشين المقر وقافلة المرأة لنازحي الفاشر. واضاف ان المرأة سباقة في دعم ومساندة النازحين بمراكز الايواء بالولاية.

واشاد النور بحرصها على تسيير قافلة تضامنا مع أهل الفاشر تأكيدا لوحدة السودان ومجتمعه.

وتحدثت رئيس لجنة الاستنفار والتعبئة بالاتحاد الاستاذة اميرة حسين موسى عن الترتيبات الجارية لتجهيز قوافل دعما لمعركة الكرامة.

واشادت بتفاعل قطاعات المرأة في دعم قافلة نصرة نازحي الفاشر بالولاية الشمالية.

وأكدت الأمين العام للاتحاد الاستاذة خديجة محمد علي ان القافلة تحتوي على كميات مقدرة من الملابس .