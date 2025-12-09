ياسمين عبد العزيز تكشف عن قرارات ندمت عليها فى «معكم منى الشاذلي»

أطلقت قناة «ON»، برومو لقاء النجمة ياسمين عبد العزيز فى برنامج «معكم منى الشاذلي» المقرر يومى الخميس والجمعة 11 و12 ديسمبر الجارى.

تقدم ياسمين عبد العزيز خلال الحلقة ما أشبه بكشف حساب عن قراراتها الفنية والإنسانية التى اتخذتها فى 2025، وتتحدث بمنتهى الصراحة عن قرارات تعجلت فى اتخاذها وقرارات ندمت عليها وقرارات أخرى كان فيها توفيق من الله.

تقول النجمة ياسمين عبد العزيز إنها راجعت نفسها وقررت أن تدخل حياة جديدة وعام جديد بأسلوب وطريقة تفكير تعتمد فيها على العقل والقلب معًا دون أن تستخدم أحدهما فقط.

كما تكشف عن كثير من الأسرار والكواليس عن أعمالها الفنية الجديدة وسر نجاح مسلسلها الأخير «وتقابل حبيب»، والكيمياء التى تجمعها مع النجم كريم فهمى بعد نجاح سلسلة مسلسلات معًا فى السنوات الأخيرة.

المصري اليوم