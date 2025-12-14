الحكم بالإعدام على مشارك مع قوات التمرد بالكاملين

قدمت النيابة العامة الكاملين اليوم المتهم ( ح ا ) للمحاكمة في الدعوي الجنائية رقم (205/ 2025) تحت المواد (51/26) من القانون الجنائي لسنة 1991 معاونة القوات المتمردة على إثارة الحرب ضد الدولة .

وقدمت النيابة قضية الاتهام أمام المحكمة واستمعت المحكمة لقضيتي الاتهام و الدفاع، وتعود تفاصيل الدعوى اثر بلاغ قدم أمام النيابة العامة يفيد بتورط المحكوم عليه في مساعدة القوات المتمردة في العمليات العسكرية التي شنتها القوات المتمردة على الدولة .

واجرت النيابة تحريات واسعة خلصت لتوجيه الاتهام للمحكوم عليه تحت المواد المذكورة قبل احالة الأوراق للمحكمة ومن ثم اصدرت المحكمة حكمها على المحكوم عليه بالإعدام شنقا حتى الموت (تعزيرا) .

صدر الحكم في حضور محامي الدفاع ومثل الاتهام أمام المحكمة وكيل ثاني النيابة مولانا صابر العبيد عبد الرحمن.

سونا

