تعرف على القيمة السوقية للاعبي المنتخب السوداني المشاركين في أمم أفريقيا.. نجم الدوري التايلندي الأغلى.. صلاح عادل يتفوق على الغربال وروفا في مركز متأخر بــ 100 ألف فقط

نشرت مواقع عربية, متخصصة في كرة القدم نقلاً من موقع “Transfer Market”, المتخصص في حساب القيمة التسوقية للاعبي كرة القدم, عن القيمة السوقية للاعبي المنتخب السوداني, المشاركين مع صقور الجديان في بطولة أمم أفريقيا التي اطلقت بالمغرب. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد جاءت القيمة التسويقية للاعبي صقور الجديان, ضعيفة جداً مقارنة ببقية المنتخبات المشاركة في البطولة. وتصدر القيمة السوقية لصقور الجديان اللاعب أبو بكر عيسى, الذي يلعب في الدوري التايلندي, وجاءت قائمة لاعبي المنتخب الوطني السوداني, وفقاً لموقع “Transfer Market”,: أبوبكر عيسى : 250 ألف يورو صلاح عادل: 150 الف يورو محمد عيسى: 150 الف يورو بوغبا: 150 الف يورو محمد عبدالرحمن 125 ألف يورو الخرطوم (أخبار الخليج 365)

