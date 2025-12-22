شاهد بالفيديو.. عامل فيها مفتح وأنا خاتة القروش في “الخُرج”.. سودانية تحكي قصتها مع أحد أفراد عصابة “9 طويلة”.. أعطيته “شنطة” فارغة وأخذت منه هاتفه الفخم

حكت مواطنة سودانية, قصتها الطريفة مع أحد أفراد عصابة “9 طويلة”, عندما قابلها بالشارع وحاول استدراجها وسرقة حقيبتها وما كانت تحمله.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد حكت المواطنة القصة في مقطع فيديو قامت بنشره وتم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت السودانية, في سردها أن فرد “9 طويلة”, كان يقود دراجة بخارية “موتر”, وطلب منها أن تركب خلفه حتى يقوم بتوصيلها.

وذكرت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أن المجرم أعطاها هاتفه لتضئ له الطريق وأخذ حقيبتها بحجة مساعدتها ليقوم بعدها بالهرب, وقالت ساخرة من المجرم: “عامل فيها مفتح وأنا خاتة القروش في “الخُرج”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)