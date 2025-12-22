القيادية بالحرية والتغيير حنان حسن تعلق على لقطة محمد تروس المثيرة: (اخيرا لقيت معاي زول يصدم العقول المعفنة دي وتروس امبارح ما خال زول)

نشرت الناشطة, السودانية, والقيادية بقوى الحرية والتغيير, الأستاذة حنان حسن, تدوينة عن اللقطة المثيرة للجدل التي قام بها الناشط واليوتيوبر محمد تروس, خلال مشاركته في إحتفالية سودانية, بكمبالا.

وكان “تروس”, قد قام بخلع ملابسه خلال تقديمه لفقرته أعلى المسرح في لقطة أثارة ضجة إسفيرية واسعة صاحبتها تعليقات انقسمت ما بين ساخرة ومنتقدة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت حنان حسن, بالتعليق على الواقعة عبر تدوينة أرفقت معها صورة لمحمد تروس, بالمسرح.

القيادية بالحرية والتغيير, قامت بمشاركة تدوينة كتبتها “بثينة تروس”, وعلقت عليها قائلة: (اخيرا لقيت معاي زول يصدم العقول المعفنة دي وتروس امبارح ما خال زول).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)