تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, صور حديثة للفنانة المعروفة إيمان أم روابة, حظيت بتفاعل واسع من جمهورها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خطفت إيمان, الأضواء بعد ظهورها بفستان ضيق خلال إحتفالها بزواج شقيقتها بالعاصمة المصرية القاهرة. فستان المطربة أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي, مع تعليقات لم تخلو من الانتقاد اللطيف على شاكلة تعليق أحدهم قال فيه: (عودتينا على الحشمة يا فنانة)(عودتينا على الحشمة يا فنانة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. الفنانة إيمان أم روابة تخطف الأضواء في زفاف شقيقتها بفستان مثير والجمهور: (عودتينا على الحشمة يا فنانة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.