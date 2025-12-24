وزير الصحة يلتقي مدير مكتب الهلال الأحمر القطري بالسودان

- 1/2
- 2/2
ثمّن وزير الصحة الاتحادي د. هيثم محمد إبراهيم الدور المتعاظم الذي تقدمه دولة قطر وصندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري في دعم القطاع الصحي بالسودان، من خلال الإمداد الطبي والمساهمات الفاعلة في مختلف الولايات.
جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه في بورتسودان الثلاثاء مدير مكتب الهلال الأحمر القطري بالسودان د. صلاح دعاك والوفد المرافق له، بحضور وكيل وزارة الصحة الاتحادية د. علي بابكر.
استعرض الاجتماع مناقشة مشروع المستشفى الميداني المقدم كمنحة من صندوق قطر للتنمية بسعة 400 سرير في منطقة الملتقي و الاضامن بالولاية الشمالية، لخدمة النازحين والمواطنين بالإضافة إلى تقديم الخدمة لطوارئ إصابات الطريق السريع.
كما ناقش اللقاء ترتيبات استلام الأدوية المقدمة من صندوق قطر للتنمية والتي تم اعداد قوائمها حسب الاحتياجات الاساسية للبلاد
وكشف د. صلاح دعاك عن تسيير 70 شاحنة الأسبوع القادم عبر ميناء جدة إلى بورتسودان، ليتم تسليمها للصندوق القومي للإمدادات الطبية في الخرطوم وتوزيعها على الولايات.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
