“جوازة ولا جنازة”.. نيللي كريم تستعيد ذكرياتها بصورة نادرة

شاركت الفنانة نيللي كريم متابعيها صورة من ذكريات تدريباتها لرقص الباليه عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، وكتبت تعليق باللغة الإنجليزية بمعني: “القديم ذهب… مع المصور الرائع يوسف نبيل، العزيز عليا جدًا، شكرًا ليك على توثيق هذه اللحظة التي لا تنسى ومشاركتها بعد كل هذه السنوات، عملك قطعة فنية نابعة من القلب.”

في سياق أخر تستعد الفنانة نيللي كريم الفترة المقبلة، لعرض فيلم “جوازة ولا جنازة” للمخرجة أميرة دياب، عقب عرضه في مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

ويعد الفيلم التجربة الروائية الطويلة الأولى للمخرجة أميرة دياب، تأليف أميرة دياب ودينا ماهر، في تجربة عربية جديدة تمزج بين عناصر من الدراما والرومانسية الاجتماعية والكوميديا، في إطار يراهن عليه صناعه لجذب فئات متنوعة من الجمهور، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي مليء بالمفارقات، حول عائلتان لا يجمع بينهما شيء سوى صلة النسب، تجبران على قضاء سبعة أيام معًا في وجهة ساحرة، استعدادًا لحفل زفاف فخم يجمع نجليهما.

ويشارك في بطولة الفيلم باقة من النجوم أبرزهم: شريف سلامة والنجمة لبلبة والفنان اللبناني عادل كرم وانتصار ومحمود البزاوي وأمير صلاح الدين ودنيا ماهر، وغيرهم من النجوم، وإشراف على الإنتاج عمر عبدالخالق، مدير التصوير محمد مختار، ومونتاج كمال الملاخ، وموسيقي تصويرية سيف الدين هلال، وستايسلت ريما قطب، وديكور أحمد زهران، انتاج اتحاد الفنانين للسينما، الرشيدي فيلمز.

