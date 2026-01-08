بالفيديو.. شاهد سخرية شباب سودانيون من صديقهم العريس بعدما اتصل على عروسه عقب عقد قرانهم: (بقيتي حقتي)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات عالية عبر انتشاره على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر أصدقاء عريس سوداني, قاموا بسخرية منه بعد لحظات من عقد قرانه. وكان العريس, قد اتصل على عروسته يبارك لها عقد قرانهما قائلاً: (خلاص بقيتي حقتي), ليقابل أصدقائها المشهد بضحكات ساخرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

