شاهد بالفيديو.. المطربة أفراح عصام: (هدى عربي زولة فنانة بإستايل ظريف وأنا ما عندي معاها مشكلة هي العندها معاي مشكلة)

أعاد جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, تداول مقطع فيديو من مقابلة أجراها الصحفي أحمد دندش, مع المطربة أفراح عصام, قبل عدة سنوات.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن رواد مواقع التواصل أعادوا نشر المقطع تزامناً مع اشتعال الخلافات بين المطربة الحسناء والفنانة الشهيرة هدى عربي.

المقابلة جاءت في بدايات الإخلاف الأولى حيث أكدت أفراح الشعب, أن هدى عربي, لم تكن سبباً في استبعادها من البرنامج الشهيرة “أغاني وأغاني”, والذي شاركت في نسخ عديدة منه.

وعن خلافاتها معها, أكدت المطربة الحسناء: “ما عندي مشكلة مع هدى عربي, لكن هدى عربي, هي العندها مشكلة معاي”.

وعن رأيها في زميلتها الفنانة هدى عربي, أكدت أفراح عصام, بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين: (هدى عربي زولة فنانة بإستايل ظريف).

محمد عثمان _ النيلين