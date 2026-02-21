هيئة الطرق بالخرطوم تكثف صيانة وتأهيل الطرق الحيوية بالولاية

وجّهت هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بولاية الخرطوم جميع فرق صيانة الطرق التابعة لها بتكثيف العمل في صيانة وتأهيل الطرق الحيوية بالولاية.

وأوضح المهندس خليفة خليل، مدير الإدارة العامة للمشروعات والمدير العام المكلّف للهيئة في تصريح لسونا، أن صيانة الطرق تُعد من العمليات الحيوية والمهمة للحفاظ على سلامة البنية التحتية المرورية وضمان استمرارية الخدمة لمستخدمي الطرق.

وأشار إلى أن الهيئة نفذت اليوم أعمال صيانة بشارعي القصر والستين، مؤكداً أن برامج الصيانة والتأهيل ستشمل كافة طرق الولاية، مع التشديد على إزالة المخالفات والتعديات على الطرق ومعالجة مشكلات تصريف المياه.

وأضاف أن جولة ميدانية شملت شارع الساحة وشارع الغابة وشارع موقف شندي بمحلية بحري، الرابط بين شارعي كسلا والحمامتين، حيث تتواصل أعمال التأهيل والتشييد بوتيرة متقدمة.

سونا