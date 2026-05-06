واشنطن: مطار الخرطوم «خط أحمر ء»

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية الهجوم بطائرات مسيّرة الذي استهدف، أمس الأول، مطار الخرطوم ومواقع مدنية أخرى، في حادثة نُسبت إلى الدعم السريع، واعتبرته تصعيداً خطيراً ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية المتدهورة في السودان.

وقال مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية، في تغريدة على منصة إكس ، إن استهداف الأعيان المدنية، وعلى رأسها المطارات، أمر مرفوض تماماً، مؤكداً أن هذه المنشآت تُعد شرياناً أساسياً لمرور المساعدات الإنسانية وحركة العاملين في المجال الإغاثي.

وأضاف بولس أن مثل هذه الهجمات “تعقّد بشكل كبير جهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين”، داعياً إلى ضرورة وقف فوري لأي استهداف للبنية التحتية المدنية.

وشدد المسؤول الأمريكي على أهمية التوصل إلى هدنة إنسانية عاجلة، تمهيداً لوقف دائم لإطلاق النار، والانخراط في مسار سياسي شامل يقود إلى انتقال مدني عبر حوار وطني جامع.

وأكد أن “لا حل عسكرياً للنزاع الدائر في السودان”، محذراً في الوقت ذاته من استمرار أي دعم خارجي للأطراف المتحاربة، معتبراً أن ذلك “يسهم بشكل مباشر في إطالة أمد الحرب وزيادة معاناة الشعب السوداني”.

ويشهد السودان منذ اندلاع الحرب بين الجيش ومليشيا الدعم السريع تصاعداً مستمراً في العمليات القتالية، وسط تحذيرات دولية من انهيار الوضع الإنساني، خصوصاً في العاصمة الخرطوم ومناطق النزاع.

التيار