احباط عملية تهريب (1000) قندول من مخدر البنقو بولاية الجزيرة

أحبطت إدارة مكافحة التهريب بولاية الجزيرة بالتنسيق مع جهاز المخابرات العامة محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر البنقو وذلك في عملية أمنية نوعية أسفرت عن ضبط (1000) قندول في مؤشر واضح على تصاعد وتيرة الجهود الرقابية .

ووفقا لمنشور صحفي لاعلام قوات الجمارك اليوم كشف العميد شرطة صالح إدريس مدير إدارة مكافحة التهريب بالولاية، أن العملية نتجت عن رصد معلومات دقيقة، أفضت إلى نشر قوة متخصصة في ضواحي مدينة المناقل حيث نُصب كمين محكم أسفر عن ضبط سيارة صالون تحمل ألف قندول من مخدر البنقو والقبض على المتهمين المتورطين وتوجيه بلاغات حيالهم .

وأكد الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، مدير عام قوات الجمارك، أن هذه الضبطية تندرج ضمن استراتيجية ممنهجة لتشديد الرقابة الميدانية، مشدداً على أن حماية المجتمع من المخدرات وصون الاقتصاد الوطني من التهريب يمثلان أولوية قصوى .

فيما أشاد اللواء شرطة بابكر يوسف بابكر، مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية ومساعد المدير العام لمكافحة التهريب المكلف بالإنجازات المتلاحقة لمكافحة التهريب بولاية الجزيرة مؤكداً أن التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية يُشكّل ركيزة أساسية في مواجهة هذا الخطر المتنامي .

