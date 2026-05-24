شاهد بالصورة والفيديو.. إبنة “السافنا” تتبرأ من والدها وتعلن إنحيازها للمليشيا وزوجته تناشد حميدتي وشقيقه لإعادتهم لدارفور

فجرت إبنة القائد الميداني المنشق عن مليشيا الدعم السريع, علي رزق الله المعروف بــ”السافنا”, مفاجأة كبيرة بعد خروجها في مقطع فيديو متداول. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أكدت الإبنة أن تتبرأ من والدها بعد انشقاقه عن المليشيا, وانضمامه للقوات المسلحة مؤخراً. كما ناشدت الإبنة ووالدتها قيادات الدعم السريع, حميدتي, وشقيقه عبد الرحيم للتدخل وإعادتهما من كمبالا, لموطنهم بدارفور. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

