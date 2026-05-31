بريطانيا.. سحب عاجل لدواء شهير لضغط الدم إثر خطأ قد يهدد سلامة المرضى

سحبت السلطات الصحية في المملكة المتحدة عبوات من دواء شهير لعلاج ارتفاع ضغط الدم، بعد اكتشاف احتمال وجود خطأ في تركيز الجرعات قد يعرّض المرضى لمخاطر صحية.

وأعلنت “الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية” (MHRA) عن سحب عاجل لدفعة من عقار “راميبريل” (Ramipril) بتركيز 2.5 ملغ، من إنتاج شركة Crescent Pharma Limited، بعد الاشتباه في احتوائها على شرائط دوائية بتركيز أعلى يبلغ 10 ملغ.

ويُستخدم دواء “راميبريل” على نطاق واسع لعلاج ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى وقصور القلب، كما يُوصف للمرضى بعد النوبات القلبية، حيث يعمل على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم في الجسم.

وأوضحت الوكالة أن الدفعة المتأثرة تحمل رقم GR155023، داعية المرضى إلى التحقق من عبواتهم والتأكد من رقم الدفعة المطبوع على العلبة الخارجية.

وحذّرت MHRA من أن تناول جرعات أعلى من الموصوفة قد يؤدي إلى آثار جانبية خطيرة، تشمل الدوخة والإغماء والتعب غير المعتاد واضطرابات في وظائف الكلى، وقد يكون ذلك أكثر خطورة لدى الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات.

كما أشارت إلى احتمال حدوث خفقان في القلب نتيجة الجرعة الزائدة، وهو تسارع غير طبيعي في نبضات القلب.

ودعت الوكالة المرضى الذين يملكون العبوات المتأثرة إلى عدم استخدام الدواء، وإعادته إلى الصيدلية مع النشرة الداخلية وأي أقراص متبقية، للحصول على المشورة الطبية المناسبة.

كما أوصت من يشتبه في أنهم تناولوا جرعة زائدة ويعانون من أعراض جانبية بالتواصل الفوري مع الطبيب أو خدمة الطوارئ الطبية.

وبيّنت الوكالة أن الجرعة المعتادة من “راميبريل” تبدأ عادة بين 1.25 و2.5 ملغ يوميا، وتُزاد تدريجيا حسب الحالة، بينما تبلغ الجرعة القصوى 10 ملغ يوميا.

وأكدت كبيرة مسؤولي السلامة في الوكالة، الدكتورة أليسون كيف، ضرورة التحقق من مطابقة تركيز الأقراص داخل العبوة لما هو مدوّن عليها، مشيرة إلى أنه في حال وجود اختلاف يجب التوقف عن استخدام الدواء فورا والتواصل مع الصيدلية.

وشددت على أن أي آثار جانبية محتملة نتيجة الجرعة الزائدة يجب تقييمها من قبل مختصين صحيين لتحديد الحاجة إلى فحوصات إضافية.

كما طلبت الوكالة من الصيدليات ومقدمي الرعاية الصحية وقف توزيع الدفعة المتأثرة وإعادة ما تبقى منها إلى الموردين، إلى حين انتهاء التحقيقات.

المصدر: ديلي ميل