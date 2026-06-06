حركة عبد الواحد نور تطرح عدم إشراك المؤتمر الوطني في مباحثات الخماسية.. والكتلة الديمقراطية تطرح عدم إشراك الدعم السريع وتأسيس

حركة جيش تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد نور، قدمت رؤية سياسية خلال اللقاءات التحضيرية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، دعت فيها صراحة إلى عدم إشراك حزب المؤتمر الوطني، في المباحثات الحالية التي ترعاها الآلية الخماسية.

وحسب معلومات الدوائر اللصيقة بالملف، فإن هذا المقترح أثار ردود فعل متباينة ومباشرة بين المكونات السياسية المشاركة؛ حيث علمت الصحيفة أن الكتلة الديمقراطية سارعت إلى وضع شرط مقابل لقبول هذا الطرح، برهن خطوة مماثلة تضمن عدم إشراك ميليشيا الدعم السريع وتأسيس في ذات المباحثات، لضمان توازن العملية السياسية وشموليتها.

و تحاول الآلية الخماسية التي تضم (الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وإيغاد والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية) تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السودانيين للخروج من صيغة الانسداد السياسي الحالي.

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