مهندس عربي أول المبعدين من الكويت بسبب مخالفة مرورية

انضم مهندس عربي في الكويت إلى قوائم أوائل المبعدين لتجاوز حدود السرعة لأكثر من 150 كم/س، وأحيل إلى إدارة الإبعاد.
ونقلت صحيفة الأنباء الكويتية عن مصدر أمني، أن الوافد العربي كان يستقل مركبة رباعية الدفع ورصد من قبل رادار متنقل وهو يسير على سرعة 153 كم/س.
وذكر المصدر أن الوافد أقر في محضر المخالفة المرورية بأنه مخالف، إلا أنه زعم أنه يجهل التعليمات والأوامر الجديدة التي صدرت عن الوزارة في هذا الصدد.
وكانت وزارة الداخلية الكويتية شددت على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بحدود السرعة المقررة، مشيرة إلى أن العقوبات المترتبة على تجاوز حدود السرعة فوق الـ 150 كم/س تشمل الإبعاد عن البلاد للوافد، إلى جانب تحرير مخالفة مرورية وحجز المركبة.
وقالت الوزارة إن كل مقيم يتجاوز حدود السرعة إلى 150 كم/س تكون العقوبات المترتبة عليه هي كالآتي: تحرير مخالفة، حجز المركبة، الإبعاد عن البلاد، إلى جانب مخالفات مالية تصاعدية.
أما بالنسبة للمواطنين، فقالت وزارة الداخلية ان العقوبات تشمل الآتي: عند تجاوز حدود السرعة إلى ما فوق الـ 200كم/س يتم تحرير مخالفة مرورية وحجز المركبة وإحالة المخالف إلى السجن.
وأضافت: أما من يسير بسرعة تصل إلى 170 كم/س من المواطنين، فتتمثل العقوبات في تحرير مخالفة مرورية والحجز التحفظي وحجز المركبة.
الشرق القطرية
اسماء عثمان
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