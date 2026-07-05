بيومى فؤاد: أتمنى تجسيد دور يشبه «شيخ العرب همام».. وأعتذر عن عدم قبول أعمال كثيرة بسبب زوجتي

بيومي فؤاد

تحدث الفنان بيومى فؤاد عن الأعمال الفنية التى يشارك فيها، ومقاييسه وتأثير تولى زوجته إدارة أعماله على اختياراته.

وقال بيومى فؤاد خلال حلوله ضيفًا مع «العربية مصر»: «كنت هبقا زملكاوى وسعيد، وأى زملكاوى بيحب فرقته، بس أنا أهلاوى جدًا وبحمد ربنا على نعمة الأهلي».

واستكمل عن الأدوار التى يتمنى تقديمها: «أتمنى تقديم دور يشبه دور يحيى الفخرانى فى (شيخ العرب همام)، شخص قيادى، ليس سفيرًا أو وزيرًا، ولكن فقط عمدة أو كبير عائلة».

وعن تأثير عمر الستين عليه، قال: «بعد دخولى عمر الستين عامًا لم يتغير شيئ فى حياتى لأنى منذ عشر سنوات طويلة وأقدم أدوار رجل فى السبعينيات والستينيات لذلك لم يتغير شيئ فيَّ، ولكن أصبحت حاليًا أركز أكثر فى اختياراتي».

وبالنسبة لفكرة تولى زوجته إدارة أعماله وتأثيرها عليه، تابع: «وبعدما تولت زوجتى إدارة أعمالى أصبحت أعتذر عن عدم قبول الكثير من الأدوار».

المصري اليوم