مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان .. مطالبة “الدعم السريع” بوقف هجومها على مدينة “الأبيض” فورا

مشروع قرار مجلس حقوق الإنسان بجنيف:

الالتزام “القوي” بالسيادة والاستقلال السياسي والسلامة الإقليمية والوحدة الوطنية للسودان

حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم العرقية والتطهير والجرائم ضد الإنسانية

التحذير من الخطر الوشيك لارتكاب فظائع جماعية ومطالبة “الدعم السريع” بوقف هجومها على مدينة “الأبيض” فورا

القلق البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني وتقييد الوصول إلى الغذاء والمياه والإمدادات الطبية بمدينة “الأبيض”

الإعراب عن القلق البالغ إزاء الدعم الخارجي الذي لا يزال يرفد الصراع في السودان بما في ذلك نشر قوات أجنبية وتوريد أسلحة

إدانة العنف المتصاعد الذي ارتكبته “الدعم السريع” والقوات المرتبطة بها وحلفاؤها في الأبيض ومحيطها بشدة

القلق العميق إزاء الخطر الوشيك المتمثل في فظائع واسعة النطاق التي ترتكبها “الدعم السريع” في الأبيض

إدانة الغارات الجوية على المدنيين والاستهداف غير القانوني للبنية التحتية وخاصة في كردفان

إدانة الاستخدام الواسع النطاق للاغتصاب وأشمال العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس كوسيلة للحرب

الإعراب عن القلق إزاء تقارير عن استخدام المجاعة كوسيلة للحرب بما في ذلك القيود المفروضة على قوافل الغذاء

الدعوة لتنفيذ كامل لاتفاق جدة والالتزام بحماية المدنيين في السودان

التأكيد بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في السودان والدعوة لوقف فوري وكامل للنار من قبل جميع الأطراف

الدعوة لإنشاء آلية مراقبة مستقلة لوقف النار والتوصل لحل تفاوضي وسلمي على أساس الحوار الشامل المملوك للسودان

الدعوة لعملية انتقالية موثوقة وشاملة نحو حكومة وطنية ومنتخبة ديمقراطيا بعد انتقال يقوده مدنية

التأكيد على ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي وتجاوزات حقوق الإنسان

الطلب من البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق إجراء تحقيق عاجل في أي انتهاكات يزعم أنها ارتكبت في الأبيض ومحيطها

الشرق