مناوي: نرحب بخطوة مجلس حقوق الإنسان بفتح تحقيق في انتهاكات “مليشيا الدعم السريع”

حاكم دارفور مني أركو مناوي:

– نرحب بخطوة مجلس حقوق الإنسان في جنيف بفتح تحقيق في انتهاكات “مليشيا الدعم السريع” في الأبيض وشمال كردفان

– نطالب بخطوات أكثر حزمًا وفي مقدمتها تصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية لما ارتكبته من انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

الشرق

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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