الأغذية العالمي أزمة مضيق هرمز تهدد حياة 5 ملايين سوداني

قال المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو، إن السودان يواجه خطر التراجع إلى مستويات أشد من الجوع بسبب تهديد الحرب، وتخفيضات تمويل المساعدات، وارتفاع تكاليف الزراعة الناجم عن الاضطرابات المرتبطة بمضيق هرمز، مما يهدد تقويض المكاسب التي تحققت في احتواء المجاعة التي اجتاحت أجزاء من السودان.

وذكر سكاو أن السودان لا يزال يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم، إذ يواجه نحو 5 ملايين شخص مستويات طارئة أو كارثية من الجوع، حتى بعد أن ساعدت استجابة إغاثية مكثفة في خفض عدد من يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة.

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