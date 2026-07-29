كامل إدريس يستقبل مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان

استقبل رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس اليوم بالخرطوم؛ مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك والوفد المرافق له، وبحث اللقاء ترقية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد اللقاء ضرورة تطوير آفاق التعاون بين البلدين خاصة في الجانب الاقتصادي، وأهمية التنسيق السياسي لصالح شعبي البلدين.

وحضر اللقاء كل من السيد مستشار رئيس الوزراء نزار عبدالله محمد، والأمين العام لمجلس الوزراء السيد علي محمد علي والسيد وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي السفير معاوية عثمان خالد، وسفير السودان لدي جمهورية جنوب السودان الفريق ركن عصام كرار.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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