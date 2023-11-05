تكنولوجيا: هاتف POCO C65 ينطلق للأسواق العالمية برقاقة Helio G85

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت POCO اليوم عن هاتف POCO C65 الجديد الذي ينطلق للأسواق العالمية بمعالج Helio G85، ومعدل تحديث 90Hz.

يتميز هاتف POCO C65 بحجم شاشة 6.74 إنش، ودقة عرض 1600 في 720 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz، ونسبة سطوع 600 nit، وتأتي الشاشة بطبقة حماية من زجاج gorilla.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف POCO C65 بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وتأتي الكاميرة الأمامية في نتوء القطرة بدقة 8 ميجا بيكسل.

ويدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Helio G85، وذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي في بطاقة SD.

أيضاً ينطلق هاتف C65 بقدرة بطارية 5000 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18W، كما يأتي الهاتف بواجهة MIUI 14، ويضم منفذ USB C، ومدخل 3.5مم للسماعات، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بألوان الأزرق، والأسود، وأيضاً البنفسجي.

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