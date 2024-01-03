شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يتتبع كل موقع ويب تزوره ويستخدم بياناتك لعرض الإعلانات.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم فيس بوك ميزة جديدة تسمى "سجل الارتباط" فى تطبيقه للهواتف المحمولة، يتم تشغيل هذه الميزة افتراضيًا وتتيح لفيس بوك الاحتفاظ بسجل لجميع الروابط التى تنقر عليها، ويمكن أيضًا إيقاف تشغيل الميزة فى بضع خطوات بسيطة، وفقًا لموقع gadgets360.

غالبًا ما يتصدر موقع فيس بوك المملوك لشركة Meta عناوين الأخبار لتتبع بيانات المستخدمين من أجل اقتراح إعلانات أفضل، وقد اتُهمت الشركة فى أكثر من مناسبة بانتهاك خصوصية المستخدمين من خلال استخدام بياناتهم دون موافقتهم، والآن، قدم فيسبوك ميزة جديدة تسمى "سجل الارتباط" فى تطبيق الهاتف المحمول الخاص به، تتيح لك هذه الميزة إلغاء الاشتراك فى مشاركة سجل نشاط التصفح الخاص بك مع الشركة، وتم الإعلان عن هذه الميزة بواسطة منصة التواصل الاجتماعى فى منشور بالمدونة.

بشكل افتراضى، يتم تنشيط الميزة على أجهزتك، مما يعنى أن فيسبوك يحتفظ بسجل لجميع الروابط التى تنقر عليها، ويتم استخدام هذه المعلومات للإعلانات المخصصة، ومع ذلك، يمكن للمستخدمين الآن اختيار إلغاء الاشتراك فى هذه الخدمة، من ناحية أخرى، يدعى فيسبوك أن هذه أداة مفيدة لحفظ نشاط التصفح الخاص بك فى مكان واحد، مما يضمن عدم فقدان أى رابط أبدًا، إذا سمحت لسجل الارتباط بالبقاء ممكّنًا بشكل افتراضى، فقد يستخدم فيس بوك بياناتك لتحسين الإعلانات عبر منصاته.

يوضح منشور المدونة الخاص بفيس بوك أن Link History عبارة عن مجموعة من مواقع الويب التى تمت زيارتها على متصفح Facebook Mobile خلال آخر 30 يومًا، ولدى المستخدمين خيار تنشيط أو إلغاء تنشيط سجل الارتباط فى أى وقت، عندما يتم تنشيط سجل الارتباطات، يتم تخزين الروابط التى يتم الوصول إليها داخل متصفح فيس بوك للجوال لمدة 30 يومًا، باستثناء الروابط من محادثات Messenger والتى عند تشغيل سجل الارتباطات، قد يتم نقل المعلومات من متصفح فيس بوك للجوال وتُستخدم لتعزيز الإعلانات عبر تقنيات Meta، كما هو مفصل فى سياسة الخصوصية.

وفى الوقت نفسه، إذا قمت بإيقاف تشغيل الإعداد، فإن فيسبوك يعدك بحذف سجل الارتباط الخاص بك فى غضون 90 يومًا، تجدر الإشارة إلى أن الميزة غير متاحة فى كل مكان حتى الآن وسيتم طرحها عالميًا بمرور الوقت.