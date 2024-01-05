شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جيف بيزوس مؤسس أمازون: أنا وإيلون ماسك متشابهان جدا فى التفكير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يلتق جيف بيزوس صاحب أمازون وشركة الفضاء Blue Origin وإيلون ماسك صاحب تويتر وشركة الفضاء SpaceX كثيرا وجهاً لوجه، لكن في مقابلة مع ليكس فريدمان، قال بيزوس إنه وماسك "متشابهان جدًا في التفكير".

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، قال بيزوس: "أنا لا أعرف إيلون جيدًا حقًا"، مضيفا: "أنا أعرف شخصيته العامة، ولكني أعلم أيضًا أنك لا تستطيع معرفة أي شخص من خلال شخصيته العامة.. هذا مستحيل".

لكن فريدمان كان متفائلاً في المقابلة، قائلاً: "نعم، أتمنى يا رفاق أن تتسكعوا في بعض الأحيان، وتتصافحوا، وأن يكون لديكم نوع من الصداقة التي من شأنها أن تلهم البشرية جمعاء لأن ما تفعلونه هو أحد تحديات كبيرة تنتظر البشرية"، وقال بيزوس إنه يتفق مع فريدمان وخلص إلى القول: "أنا أحب هذه الفكرة".

ويتفق كلا المليارديرين على أن إنشاء مستعمرات بشرية خارج الأرض، ويعتبروها التذكرة لإنقاذ البشرية من الانقراض الجماعي.

وأسس كلاهما شركات فضاء خاصة واستثمرا مئات الملايين إلى مليارات الدولارات في تلك الشركات للمساعدة في تحقيق رؤيتهما.

وأسس بيزوس شركة Blue Origin في عام 2000، وأسس ماسك شركة SpaceX في عام 2002. ويتصور بيزوس أن يعيش تريليون شخص في مستعمرات فضائية بينما يضع ماسك نصب عينيه استيطان المريخ، قال بيزوس لفريدمان: "لا أقول إننا متطابقان". "لكنني أعتقد أننا متشابهان جدًا في التفكير".

وعلى الرغم من أوجه التشابه بينهما، فإن بيزوس وماسك بعيدان كل البعد عن الصداقة، لقد كانوا يتنازعون على عقود وكالة ناسا ويوجهون الإهانات منذ ما يقرب من 20 عامًا.

في مقابلة عام 2020 مع صحيفة نيويورك تايمز، قال ماسك عن بيزوس: "معدل التقدم بطيء جدًا وعدد السنوات المتبقية له ليس كافيًا، لكنني ما زلت سعيدًا لأنه يفعل ما يفعله مع بلو أوريجن. "

كما أنه قبل عام، انتقد بيزوس اختيار ماسك الانتقال إلى المريخ، قائلًا في عرض تقديمي: "أصدقائي الذين يريدون الانتقال إلى المريخ؟ أقول لهم اذهبوا للعيش على قمة جبل إيفرست لمدة عام أولاً وانظروا.. إذا أعجبك، لأنه بمثابة جنة مقارنة بالمريخ".

ومع ذلك، فإن قطبي التكنولوجيا اللذين يمتلكان الرؤية والموارد والقيادة لإنقاذ البشرية من الانقراض، لا يعرفان بعضهما البعض حتى.