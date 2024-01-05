شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يصبح انترنت الأقمار الصناعية الجديد من إيلون ماسك متاحا لهواتف جميع المستخدمين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة الفضاء SpaceX التابعة لشركة Elon Musk أول ستة أقمار صناعية ستوفر الإنترنت للاتصال بالهواتف المحمولة، وفي حين أن هذه قفزة هائلة في اتجاه الإنترنت عبر الأقمار الصناعية على مستوى العالم، إلا أنها تأتي مع قيود.

وقالت SpaceX في منشور: "إن أقمار Starlink الستة في هذه المهمة ذات القدرة المباشرة على الخلية ستعمل على تعزيز الاتصال العالمي وتساعد في القضاء على المناطق الميتة"، وأضاف ماسك: "سيسمح هذا بالاتصال بالهاتف المحمول في أي مكان على الأرض".

ومع ذلك، قدم ماسك معلومات إضافية قد تحطم آمال الأشخاص الذين يتحدثون عن الاتصال بالإنترنت بغض النظر عن مكان وجودهم، حيث أضاف ماسك: "لاحظ أن هذا يدعم فقط حوالي 7 ميجابايت لكل حزمة والحزم كبيرة جدًا، لذا على الرغم من أن هذا يعد حلاً رائعًا للمواقع التي لا يوجد بها اتصال خلوي، إلا أنه لا يتنافس بشكل هادف مع الشبكات الخلوية الأرضية الحالية".

لماذا إنترنت Starlink ليس متاحًا للجميع؟

أولاً، هناك شيء واحد واضح من منشور ماسك وهو أن الأقمار الصناعية تهدف في البداية إلى توفير الإنترنت في المناطق التي لا تتوفر بها إمكانية الاتصال، وهذا شيء مشابه لما تقدمه Apple مع أجهزة iPhone.

وتهدف الأقمار الصناعية إلى توفير "الوصول إلى النصوص والصوت والبيانات لهواتف LTE في جميع أنحاء العالم"، ويبدأ دعم النص هذا العام، مما يعني أن أولئك الذين سيستخدمونه سيتعين عليهم الانتظار لفترة أطول قليلاً.

وستقوم Direct to Cell أيضًا بتوصيل أجهزة إنترنت الأشياء بمعايير LTE الشائعة، ولكن لتحقيق ذلك، يتعين على المستخدمين الانتظار لمدة عام آخر حيث تدعم خطط SpaceX في عام 2025، وكانت هذه الأقمار الصناعية الستة جزءًا من 21 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink تم إطلاقها، وتخطط SpaceX لإطلاق ما يقرب من 840 قمرًا صناعيًا للاتصال المباشر بالهواتف المحمولة خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأخيرًا، تعد سرعة 7 ميجابت في الثانية أقل بكثير مقارنة بما يقدمه مشغلو الاتصالات في العديد من البلدان،ومع اتصال عدة أجهزة بشعاع واحد بسرعة 7 ميجابت في الثانية، فمن المحتمل أن يكون هناك تأثير سلبي على سرعة الإنترنت في كل جهاز. قد نرى عثرة السرعة في المستقبل.

كيف سيعمل الاتصال المباشر بالإنترنت عبر الخلية

وتحتوي أقمار Starlink الصناعية ذات القدرة المباشرة على الخلية على مودم eNodeB متقدم يعمل مثل برج الهاتف المحمول في الفضاء، وفهو يسمح بتكامل الشبكة بشكل مماثل لشريك التجوال القياسي.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتعين على Starlink الدخول في شراكة مع مشغلي شبكات الهاتف المحمول (MNOs) لدمج خدماتهم في الشبكات الخلوية الحالية. وبينما قد يكون هذا قد تم القيام به في بعض البلدان، إلا أن هناك تقارير حول إطلاق الخدمة في الهند أيضًا.