تكنولوجيا: سامسونج تتعاون مع شركتي تيسلا وهيونداي لتقديم أدوات تحكم أعمق في المنزل الذكي والسيارات الكهربائية #CES2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع اقتراب معرض CES 2024، بدأت شركة سامسونج الإجراءات بالإعلان عن شراكتها مع شركة تيسلا وهيونداي لتوسيع نطاق SmartThings في مجالات الطاقة المنزلية وأتمتة السيارات/المنازل.

ستسمح الشراكة مع تيسلا لأصحاب السيارات الكهربائية التابعة للشركة، إلى جانب منتجات مثل Powerwall وSolar Inverter، بمراقبة منازلهم والتحكم فيها باستخدام تطبيق SmartThings Energy من سامسونج، والذي يعرض المعلومات المتعلقة بإنتاج الطاقة وتخزينها واستخدامها.

فعلى سبيل المثال، سيتمكن مستخدمو Powerwall من مزامنة وظيفة “Storm Watch” في تطبيق Tesla مع أجهزتهم المنزلية، بحيث يمكن تنبيههم إلى الأحداث الجوية القاسية مثل الأعاصير أو تساقط الثلوج من خلال أجهزة التلفاز الخاصة بسامسونج والهواتف الذكية المتصلة.

سيسمح ذلك أيضًا بتنشيط وضع الطاقة قبل وأثناء انقطاع التيار الكهربائي للحفاظ على طاقة Powerwall المتبقية.

وستكون الشركات الأخرى قادرة على فعل الشيء نفسه، حيث نشرت تيسلا مؤخرًا تطبيق “FleetAPI” الذي يتيح للمطورين التفاعل مع Powerwall وSolar وWall Connector بالإضافة إلى مركباتها الكهربائية.

ومع ذلك، تعد شركة سامسونج من بين أول الشركات التي انضمت إلى هذه الشركة. وقال “درو باجلينو” من شركة تيسلا: “يسعدنا أن سامسونج قد اختارت أن تكون من أوائل المطورين، نظرًا لمكانتها الرائدة في تكنولوجيا المنازل الذكية الاستهلاكية“.

تعاونت سامسونج أيضًا مع هيونداي لتوسيع منصة SmartThings الخاصة بها لتشمل سيارات هيونداي الكهربائية والسيارات الأخرى، مما يسمح بخدمات “من المنزل إلى السيارة” و“من السيارة إلى المنزل“.

سيتيح لك ذلك توصيل منزلك الذكي بنظام المعلومات والترفيه في سيارة هيونداي حتى تتمكن من التحكم في أحدهما مع الآخر.

على سبيل المثال، ستتمكن من تشغيل سيارتك عبر تطبيق SmartThings، والتحكم في مكيف الهواء، وفتح النوافذ وإغلاقها، والتحقق من حالة الشحن.

ومن السيارة، ستتمكن من التحكم في الأجهزة المنزلية مثل أجهزة التلفاز وشواحن التيار المتردد والسيارات الكهربائية.

سيسمح لك ذلك أيضًا بإنشاء روتين حيث يتم تنشيط أضواء منزلك والتحكم في المناخ عند وصول السيارة إلى المنزل، أو القدرة على ضبط السيارة على درجة حرارة مثالية بعد انطلاق إنذار هاتفك الذكي.

وفي الوقت نفسه، ستتمكن من مراقبة معلومات الطاقة المتعلقة بالسيارات الكهربائية وأجهزة الشحن لتعيين الوقت الأمثل لشحن السيارة، بناءً على عوامل مثل تسعير الطاقة وبيانات الألواح الشمسية والمزيد.

لا يزال الجهاز قيد التطوير، لكن ستقدم سامسونج نظرة مبكرة عنه في معرض CES 2024 الأسبوع المقبل.

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