شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعت رسالة بالغلط على إنستجرام.. كيف يمكنك تصحيحها دون معرفة الطرف الآخر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر جميع تطبيقات المراسلة هذه الأيام تقريبًا خيار تعديل رسالة مرسلة بالفعل ولا تعد رسائل انستجرام استثناءً، حيث يتيح التطبيق للمستخدمين تعديل الرسالة المرسلة عبر الرسائل المباشرة خلال فترة زمنية معينة.

ومع ذلك، تضيف جميع التطبيقات علامة "تم التعديل" في مكان ما حول الرسالة للإشارة إلى أنه تم تحريرها، ماذا لو أخبرناك أن هناك طريقة على Instagram تمنع الآخرين من معرفة ما إذا كانت الرسالة المرسلة قد تم تحريرها بعد إرسالها أم لا، حيث إن هذه ميزة مضمنة يقدمها Instagram، إنها أقرب إلى حل بديل من خلال الجمع بين ميزتين.

هل تريد أن تعرف كيف يتم ذلك؟ إليك دليلنا خطوة بخطوة:

- انتقل إلى نافذة الدردشة حيث أرسلت رسالة خاطئة في Instagram

- ثم اضغط على الرسالة واضغط مطولاً ثم انسخها.

- كرر نفس الشيء مرة أخرى ثم احذفه.

- الفكرة هي أن Instagram لا يخطر المستخدمين إذا تم حذف رسالة مثل WhatsApp أو منصات المراسلة الأخرى.

- بعد ذلك، قم بلصق الرسالة مرة أخرى في مربع الدردشة، وقم بإجراء التغيير وإرسالها مرة أخرى.

بهذه الطريقة، لا يوجد إشعار يشير إلى أنه تم تحرير الرسالة أو حذفها ثم إرسالها مرة أخرى ما لم يكن المستخدم قد شاهدها قبل أن تقوم بحذفها، ومن المهم أيضًا ملاحظة أن Instagram يحد من الإطار الزمني الذي يمكنك من خلاله حذف الرسالة المرسلة.



لذا، ضع ذلك في الاعتبار، وأيضًا، في حالة انتهاء هذه النافذة الزمنية، فلن تنجح العملية معك.