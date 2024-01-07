شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية ضغط ملف على جهاز ماك.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يبدو إنشاء ملفات مضغوطة على جهاز Mac أمرًا شاقًا في البداية، ولكن لديك بعض الخيارات والكثير من الأدوات تحت تصرفك، وفقًا لتقرير ديجيتال تريند.

على الرغم من أنك قد تكون لديك خبرة في إنشاء ملف مضغوط على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows، إلا أن العملية تختلف قليلاً على جهاز Mac.

ويعد إنشاء ملف مضغوط على جهاز Mac أمرًا سريعًا وسهلاً، حيث يتضمن نظام macOS أداة مدمجة تسمى Archive Utility لضغط الملفات وفك ضغطها، ولن تحتاج إلى تطبيق تابع لجهة خارجية للبدء.

وفيما يلى تعرف على الطريقة التى يمكنك القيام بها

الخطوة 1: اضغط بزر الماوس الأيمن أو انقر مع الضغط على مفتاح التحكم على الملف الذي تريد ضغطه وحدد ضغط [اسم الملف] من القائمة المنبثقة.

الخطوة 2: سيظهر ملف مضغوط جديد في نفس المجلد، بينما يبقى الملف الأصلي كما هو موضح بالصورة