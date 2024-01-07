شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف ترسل اسمك إلى القمر على متن مركبة ناسا الفضائية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يطير اسمك إلى القمر في وقت لاحق من هذا العام، حيث تدعوك وكالة ناسا إلى وضع اسمك على متن المركبة القمرية VIPER، والتي من المقرر أن تنطلق على متن صاروخ SpaceX Falcon Heavy في أواخر عام 2024.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، ستبحث VIPER عن الجليد المائي والموارد الأخرى بالقرب من القطب الجنوبي للقمر، وهي نفس المنطقة العامة حيث تخطط ناسا لإنشاء قاعدة مأهولة واحدة أو أكثر، عبر برنامج Artemis التابع للوكالة.

وجاء في بيان، "مع VIPER، سنقوم بدراسة واستكشاف أجزاء من سطح القمر لم يقم أحد بزيارتها من قبل، ومن خلال هذه الحملة، ندعو العالم ليكون جزءًا من تلك الرحلة المحفوفة بالمخاطر والمجزية في نفس الوقت".

وقالت نيكولا فوكس، المدير المساعد لمديرية المهام العلمية التابعة لناسا، "فكر فقط: أسماؤنا سترافقنا بينما تتنقل VIPER عبر التضاريس الوعرة للقطب الجنوبي القمري وتجمع بيانات قيمة ستساعدنا على فهم أفضل لتاريخ القمر والبيئة حيث نخطط لإرسال رواد فضاء أرتميس".

ويعد وضع اسمك على متن المركبة أمرًا سهلاً: ما عليك سوى الانتقال إلى موقع ناسا واتباع التعليمات، ولديك حتى 15 مارس للقيام بذلك.

يعد VIPER جزءًا من برنامج خدمات الحمولة القمرية التجارية (CLPS) التابع لناسا، والذي يهدف إلى إرسال أدوات الوكالة ومعدات أخرى إلى القمر على متن مركبات هبوط آلية خاصة.

تم تصميم CLPS للمساعدة في تمهيد الطريق لرواد فضاء أرتميس، الذين من المقرر أن يهبطوا بالقرب من القطب الجنوبي للقمر لأول مرة في أواخر عام 2025 أو 2026.

تعد حملة أسماء VIPER الجديدة ليست الأولى بالنسبة لوكالة ناسا؛ وعادةً ما تدعو الوكالة الجمهور إلى وضع أسمائهم على متن مركبتها الفضائية، فعلى سبيل المثال، حملت كبسولة أوريون التابعة لناسا ما يقرب من 3.4 مليون اسم إلى مدار القمر والعودة في مهمة أرتميس 1، وهي مهمة غير مأهولة تم إطلاقها في نوفمبر 2022.