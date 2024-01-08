تسريب صور Galaxy S24 Ultra الحقيقية قبل الإطلاق الرسمي

صور Galaxy S24 Ultra الحية تظهر؛ حيث انه مع اقتراب موعد حدث Galaxy S24 Unpacked في 17 يناير، تزداد كثافة التسريبات حول الهاتف الرائد القادم من سامسونج، آخر هذه التسريبات تأتي على شكل صورتين يتين مسربتين لما يبدو أنه هاتف Galaxy S24 Ultra بلون ذهبي جديد وجذاب، الصور التي تؤكد كل ما نعرفه بشأن التصميم والكشل الخاص بالهاتف، فما المهم من هذه الصور؟ لنتحدث قليلًا.

تسريب صور Galaxy S24 Ultra

بصراحة، لقد رأينا بالفعل Galaxy S24 Ultra في العديد من الصور ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي نراه فيها في صور حقيقية أيضًا، ومع ذلك، فإن صور Galaxy S24 Ultra هذه توضح أكثر احتمالية صدور الهاتف بإطار ذهبي ولون ذهبي بالكامل، وهو لون جديد ليس معتادًا من سامسونج ان تُصدر هواتفها بهذا اللون، كما تم التأكيد على استخدام تصميم الشاشة المسطحة والمظهر العام للهاتف إلى حد كبير بفضل التسريبات السابقة.

مع كل التقارير التي ظهرت خلال الأشهر القليلة الماضية، نعلم بالفعل ما يمكن توقعه، لذلك نأمل أن تكون سامسونج قد احتفظت ببعض المفاجآت لجعل الحدث مثيرًا للاهتمام؛ حيث اننا بهذا الشكل لدينا بالفعل أكثر من 90% من اطلاقات المؤتمر ونعرف كل ما سيحدث في المؤتمر، حتى ميزة الـ Galaxy AI نعرف انها ستصدر قبل ان تُعلن سامسونج انها ستصدر، فلننتظر يوم السابع عشر من يناير لنرى ماذا تخبئ لنا سامسونج.

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