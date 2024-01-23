تفاصيل أسعار الانترنت المنزلي في مصر من الشركات الأربعة

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ارتفعت أسعار الانترنت المنزلي في الفترة الأخيرة بنسبة كبيرة وحدث اختلاف كبير في الأسعار لذلك قمنا بكتابة هذا المنشور عن جميع أسعار الانترنت المنزلي في مصر لكل الشركات المتواجدة في السوق المصري “فودافون Vodafone ، وي We أورانج Orange ، اتصالات Etisalat” وأحضرنا لكم كل التفاصيل التي تحتاجونها.
أسعار الانترنت المنزلي في مصر
في هذا المقال ستجد لكل شركة من الشركات المذكورة سابقاً جدول موضح به كافة الباقات الخاصة بالشركة مع ذكر سعة الاستخدام والسعر بالجنيه المصري سواء اشتراك سنوي او اشتراك شهري
أسعار الانترنت المنزلي في شركة We
شركة وي تضم العديد من الباقات تختلف في السرعات كما هو موضح تالياً :
- سرعة باقات Super تصل الي 30 ميجابت/ث
- سرعة باقات Mega تصل الي 70 ميجابت/ث
- سرعة باقات Ultra تصل الي 100 ميجابت/ث
- سرعة باقات MAX تصل الي 200 ميجابت/ث
أولا باقات سوبر
|سعة
الاستخدام
|140 جيجابايت
|200 جيجابايت
|250 جيجابايت
|400 جيجابايت
|600 جيجابايت
|1 تيرابايت
|السعر بالجنيه
|160
|225
| 280 شهرياً
3,220 سنوياً
|440 شهرياً
5060 سنوياً
|650 شهرياً
7150 سنوياً
|1050 شهرياً
10,500 سنوياً
السعات الإضافية
- 20 جيجابايت ب 40 جنيه
- 50 جيجابايت ب 80 جنيه
- 100 جيجابايت ب 130 جنيه
ثانياً باقات ميجا
|سعة
الاستخدام
|250 جيجابايت
|600 جيجابايت
|1 تيرابايت
|السعر بالجنيه
|410 شهرياً
4715 سنوياً
|800 شهرياً
8800 سنوياً
|1200 شهرياً
12000 سنوياً
السعات الإضافية
- 20 جيجابايت ب 40 جنيه
- 50 جيجابايت ب 80 جنيه
- 100 جيجابايت ب 130 جنيه
ثالثاً باقات ألترا
|سعة
الاستخدام
|250 جيجابايت
|600 جيجابايت
|السعر بالجنيه
|540 شهرياً
6210 سنوياً
|950 شهرياً
10450 سنوياً
السعات الإضافية
- 20 جيجابايت ب 40 جنيه
- 50 جيجابايت ب 80 جنيه
- 100 جيجابايت ب 130 جنيه
رابعاً باقات ماكس
|سعة
الاستخدام
|1 تيرابايت
|السعر بالجنيه
|1350 شهرياً
13500 سنوياً
السعات الإضافية
- 20 جيجابايت ب 40 جنيه
- 50 جيجابايت ب 80 جنيه
- 100 جيجابايت ب 130 جنيه
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أسعار الانترنت المنزلي شركة Vodafone
شركة فودافون بها العديد من الباقات تختلف في السرعات كما هو موضح تالياً :
- سرعة تصل الي 30 ميجابت/ث
- سرعة تصل الي 70 ميجابت/ث
- سرعة تصل الي 100 ميجابت/ث
- سرعة تصل الي 200 ميجابت/ث
أولاً باقات سرعة 30 ميجابت/ث
|
سعة
الاستخدام
|140 جيجابايت
|200 جيجابايت
|300 جيجابايت
|600 جيجابايت
|السعر بالجنيه
|160 شهرياً
|225 شهرياً
|330 شهرياً
|
650 شهرياً
ثانياً باقات سرعة 70 ميجابت/ث
|
سعة
الاستخدام
|300 جيجابايت
|السعر بالجنيه
|
450 شهرياً
ثالثاً باقات سرعة 100 ميجابت/ث
|
سعة
الاستخدام
|300 جيجابايت
|600 جيجابايت
|السعر بالجنيه
|600 شهرياً
|
950 شهرياً
رابعاً باقات سرعة 200 ميجابت/ث
|
سعة
الاستخدام
|1000 جيجابايت
|السعر بالجنيه
|
1350 شهرياً
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أسعار الانترنت المنزلي شركة Orange
شركة أورنج بها أكثر من باقة تختلف في السرعات كما هو موضح :
- سرعة تصل الي 30 ميجابت/ث
- سرعة تصل الي 70 ميجابت/ث
- سرعة تصل الي 100 ميجابت/ث
- سرعة تصل الي 200 ميجابت/ث
أولاً باقات سرعة 30 ميجابت/ث
|سعة
الاستخدام
|140 جيجابايت
|200 جيجابايت
|250 جيجابايت
|300 جيجابايت
|500 جيجابايت
|750 جيجابايت
|السعر بالجنيه
|160 شهرياً
|225 شهرياً
|280 شهرياً
|325 شهرياً
|525 شهرياً
|800 شهرياً
السعات الإضافية
- 20 جيجابايت ب 40 جنيه
- 50 جيجابايت ب 80 جنيه
- 100 جيجابايت ب 130 جنيه
ثانياً باقات سرعة 70 ميجابت/ث
|سعة
الاستخدام
|250 جيجابايت
|السعر بالجنيه
|400 شهرياً
السعات الإضافية لأسعار الانترنت المنزلي
- 20 جيجابايت ب 40 جنيه
- 50 جيجابايت ب 80 جنيه
- 100 جيجابايت ب 130 جنيه
ثالثاً باقات سرعة 100 ميجابت/ث
|سعة
الاستخدام
|300 جيجابايت
|400 جيجابايت
|600 جيجابايت
|السعر بالجنيه
|540 شهرياً
|675 شهرياً
|950 شهرياً
السعات الإضافية لأسعار الانترنت المنزلي
- 20 جيجابايت ب 40 جنيه
- 50 جيجابايت ب 80 جنيه
- 100 جيجابايت ب 130 جنيه
رابعاً باقات سرعة 200 ميجابت/ث
|سعة
الاستخدام
|1000 جيجابايت
|السعر بالجنيه
|1350 شهرياً
السعات الإضافية لأسعار الانترنت المنزلي
- 20 جيجابايت ب 40 جنيه
- 50 جيجابايت ب 80 جنيه
- 100 جيجابايت ب 130 جنيه
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أسعار الانترنت المنزلي شركة Etisalat
شركة اتصالات بها باقات مختلفة في السرعات كما هو بالتالي:
- سرعة تصل الي 30 ميجابت/ث
- سرعة تصل الي 70 ميجابت/ث
- سرعة تصل الي 100 ميجابت/ث
- سرعة تصل الي 200 ميجابت/ث
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أولاً باقات سرعة 30 ميجابت/ث
|سعة
الاستخدام
|140 جيجابايت
|200 جيجابايت
|300 جيجابايت
|600 جيجابايت
|السعر بالجنيه
|160 شهرياً
|225 شهرياً
|330 شهرياً
|650 شهرياً
السعات الإضافية لأسعار الانترنت المنزلي
- 5 جيجابايت ب 12 جنيه
- 20 جيجابايت ب 30 جنيه
- 50 جيجابايت ب 80 جنيه
- 100 جيجابايت ب 130 جنيه
ثانياً باقات سرعة 70 ميجابت/ث
|سعة
الاستخدام
|250 جيجابايت
|السعر بالجنيه
|410 شهرياً
السعات الإضافية لأسعار الانترنت المنزلي
- 5 جيجابايت ب 12 جنيه
- 20 جيجابايت ب 30 جنيه
- 50 جيجابايت ب 80 جنيه
- 100 جيجابايت ب 130 جنيه
ثالثاً باقات سرعة 100 ميجابت/ث
|سعة
الاستخدام
|250 جيجابايت
|500 جيجابايت
|السعر بالجنيه
|540 شهرياً
|800 شهرياً
السعات الإضافية لأسعار الانترنت المنزلي
- 5 جيجابايت ب 12 جنيه
- 20 جيجابايت ب 30 جنيه
- 50 جيجابايت ب 80 جنيه
- 100 جيجابايت ب 130 جنيه
رابعاً باقات سرعة 200 ميجابت/ث
|سعة
الاستخدام
|1000 جيجابايت
|السعر بالجنيه
|1350 شهرياً
السعات الإضافية لأسعار الانترنت المنزلي
- 5 جيجابايت ب 12 جنيه
- 20 جيجابايت ب 30 جنيه
- 50 جيجابايت ب 80 جنيه
- 100 جيجابايت ب 130 جنيه
المصدر الأصلي : عرفني