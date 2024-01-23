علوم وتكنولوجيا

تفاصيل أسعار الانترنت المنزلي في مصر من الشركات الأربعة

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ارتفعت أسعار الانترنت المنزلي في الفترة الأخيرة بنسبة كبيرة وحدث اختلاف كبير في الأسعار لذلك قمنا بكتابة هذا المنشور عن جميع أسعار الانترنت المنزلي في مصر لكل الشركات المتواجدة في السوق المصري “فودافون Vodafone ، وي We أورانج Orange ، اتصالات Etisalat” وأحضرنا لكم كل التفاصيل التي تحتاجونها.

تفاصيل أسعار الانترنت المنزلي في مصر من الشركات الأربعة

أسعار الانترنت المنزلي في مصر

في هذا المقال ستجد لكل شركة من الشركات المذكورة سابقاً جدول موضح به كافة الباقات الخاصة بالشركة مع ذكر سعة الاستخدام والسعر بالجنيه المصري سواء اشتراك سنوي او اشتراك شهري

أسعار الانترنت المنزلي في شركة We

شركة وي تضم العديد من الباقات تختلف في السرعات كما هو موضح تالياً :

  • سرعة باقات Super تصل الي 30 ميجابت/ث
  • سرعة باقات Mega تصل الي 70 ميجابت/ث
  • سرعة باقات Ultra تصل الي 100 ميجابت/ث
  • سرعة باقات MAX تصل الي 200 ميجابت/ث

تفاصيل أسعار الانترنت المنزلي في مصر من الشركات الأربعة 1

أولا باقات سوبر

سعة

الاستخدام

140 جيجابايت 200 جيجابايت 250 جيجابايت 400 جيجابايت 600 جيجابايت 1 تيرابايت
السعر بالجنيه 160 225  280 شهرياً

3,220 سنوياً

440 شهرياً

5060 سنوياً

650 شهرياً

7150 سنوياً

1050 شهرياً

10,500 سنوياً

السعات الإضافية

  • 20 جيجابايت ب 40 جنيه
  • 50 جيجابايت ب 80 جنيه
  • 100 جيجابايت ب 130 جنيه

ثانياً باقات ميجا

سعة

الاستخدام

250 جيجابايت 600 جيجابايت 1 تيرابايت
السعر بالجنيه 410 شهرياً

4715 سنوياً

800 شهرياً

8800 سنوياً

1200 شهرياً

12000 سنوياً

السعات الإضافية

  • 20 جيجابايت ب 40 جنيه
  • 50 جيجابايت ب 80 جنيه
  • 100 جيجابايت ب 130 جنيه

ثالثاً باقات ألترا

سعة

الاستخدام

250 جيجابايت 600 جيجابايت
السعر بالجنيه 540 شهرياً

6210 سنوياً

950 شهرياً

10450 سنوياً

السعات الإضافية

  • 20 جيجابايت ب 40 جنيه
  • 50 جيجابايت ب 80 جنيه
  • 100 جيجابايت ب 130 جنيه

رابعاً باقات ماكس

سعة

الاستخدام

1 تيرابايت
السعر بالجنيه 1350 شهرياً

13500 سنوياً

السعات الإضافية

  • 20 جيجابايت ب 40 جنيه
  • 50 جيجابايت ب 80 جنيه
  • 100 جيجابايت ب 130 جنيه

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أسعار الانترنت المنزلي شركة Vodafone

شركة فودافون بها العديد من الباقات تختلف في السرعات كما هو موضح تالياً :

  • سرعة تصل الي 30 ميجابت/ث
  • سرعة تصل الي 70 ميجابت/ث
  • سرعة تصل الي 100 ميجابت/ث
  • سرعة تصل الي 200 ميجابت/ث

تفاصيل أسعار الانترنت المنزلي في مصر من الشركات الأربعة 2

أولاً باقات سرعة 30 ميجابت/ث

سعة

 الاستخدام

140 جيجابايت 200 جيجابايت 300 جيجابايت 600 جيجابايت
السعر بالجنيه 160 شهرياً 225 شهرياً 330 شهرياً

650 شهرياً

ثانياً باقات سرعة 70 ميجابت/ث

سعة

 الاستخدام

300 جيجابايت
السعر بالجنيه

450 شهرياً

ثالثاً باقات سرعة 100 ميجابت/ث

سعة

 الاستخدام

300 جيجابايت 600 جيجابايت
السعر بالجنيه 600 شهرياً

950 شهرياً

رابعاً باقات سرعة 200 ميجابت/ث

سعة

 الاستخدام

1000 جيجابايت
السعر بالجنيه

1350 شهرياً

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أسعار الانترنت المنزلي شركة Orange

شركة أورنج بها أكثر من باقة تختلف في السرعات كما هو موضح :

  • سرعة تصل الي 30 ميجابت/ث
  • سرعة تصل الي 70 ميجابت/ث
  • سرعة تصل الي 100 ميجابت/ث
  • سرعة تصل الي 200 ميجابت/ث

تفاصيل أسعار الانترنت المنزلي في مصر من الشركات الأربعة 3

أولاً باقات سرعة 30 ميجابت/ث

سعة

الاستخدام

140 جيجابايت 200 جيجابايت 250 جيجابايت 300 جيجابايت 500 جيجابايت 750 جيجابايت
السعر بالجنيه 160 شهرياً 225 شهرياً 280 شهرياً  325 شهرياً 525 شهرياً 800 شهرياً

السعات الإضافية

  • 20 جيجابايت ب 40 جنيه
  • 50 جيجابايت ب 80 جنيه
  • 100 جيجابايت ب 130 جنيه

ثانياً باقات سرعة 70 ميجابت/ث

سعة

الاستخدام

250 جيجابايت
السعر بالجنيه 400 شهرياً

السعات الإضافية لأسعار الانترنت المنزلي

  • 20 جيجابايت ب 40 جنيه
  • 50 جيجابايت ب 80 جنيه
  • 100 جيجابايت ب 130 جنيه

ثالثاً باقات سرعة 100 ميجابت/ث

سعة

الاستخدام

300 جيجابايت 400 جيجابايت 600 جيجابايت
السعر بالجنيه 540 شهرياً 675 شهرياً 950 شهرياً

السعات الإضافية لأسعار الانترنت المنزلي

  • 20 جيجابايت ب 40 جنيه
  • 50 جيجابايت ب 80 جنيه
  • 100 جيجابايت ب 130 جنيه

رابعاً باقات سرعة 200 ميجابت/ث

سعة

الاستخدام

1000 جيجابايت
السعر بالجنيه 1350 شهرياً

السعات الإضافية لأسعار الانترنت المنزلي

  • 20 جيجابايت ب 40 جنيه
  • 50 جيجابايت ب 80 جنيه
  • 100 جيجابايت ب 130 جنيه

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أسعار الانترنت المنزلي شركة Etisalat

شركة اتصالات بها باقات مختلفة في السرعات كما هو بالتالي:

  • سرعة تصل الي 30 ميجابت/ث
  • سرعة تصل الي 70 ميجابت/ث
  • سرعة تصل الي 100 ميجابت/ث
  • سرعة تصل الي 200 ميجابت/ث

اقرأ أيضاً : تعرف على جميع أكواد اتصالات

تفاصيل أسعار الانترنت المنزلي في مصر من الشركات الأربعة 4

أولاً باقات سرعة 30 ميجابت/ث

سعة

الاستخدام

140 جيجابايت 200 جيجابايت 300 جيجابايت 600 جيجابايت
السعر بالجنيه 160 شهرياً 225 شهرياً 330 شهرياً 650 شهرياً

السعات الإضافية لأسعار الانترنت المنزلي

  • 5 جيجابايت ب 12 جنيه
  • 20 جيجابايت ب 30 جنيه
  • 50 جيجابايت ب 80 جنيه
  • 100 جيجابايت ب 130 جنيه

ثانياً باقات سرعة 70 ميجابت/ث

سعة

الاستخدام

250 جيجابايت
السعر بالجنيه 410 شهرياً

السعات الإضافية لأسعار الانترنت المنزلي

  • 5 جيجابايت ب 12 جنيه
  • 20 جيجابايت ب 30 جنيه
  • 50 جيجابايت ب 80 جنيه
  • 100 جيجابايت ب 130 جنيه

ثالثاً باقات سرعة 100 ميجابت/ث

سعة

الاستخدام

250 جيجابايت 500 جيجابايت
السعر بالجنيه 540 شهرياً 800 شهرياً

السعات الإضافية لأسعار الانترنت المنزلي

  • 5 جيجابايت ب 12 جنيه
  • 20 جيجابايت ب 30 جنيه
  • 50 جيجابايت ب 80 جنيه
  • 100 جيجابايت ب 130 جنيه

رابعاً باقات سرعة 200 ميجابت/ث

سعة

الاستخدام

1000 جيجابايت
السعر بالجنيه 1350 شهرياً

السعات الإضافية لأسعار الانترنت المنزلي

  • 5 جيجابايت ب 12 جنيه
  • 20 جيجابايت ب 30 جنيه
  • 50 جيجابايت ب 80 جنيه
  • 100 جيجابايت ب 130 جنيه

المصدر الأصلي : عرفني

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