كاميرات ايفون 16 تتحول بشكل عمودي وما نعرفه حتى الآن

كاميرات ايفون 16 ستحصل على ترتيب جديد على ترتيب جديد في الخلف، حيث سيتم ترتيب العدستين بشكل عمودي هذه المرة، في إشارة غريبة لكن واضحة إلى الطريقة التي تفضلها سامسونج في هذا التصميم، كاميرات ايفون 16 تتغير في تصميمها هذه المرة وتعود الى ما كان الوضع عليه في ايفون 12 مجددًا، فماذا نعرف؟

تصميم جديد لـ كاميرات ايفون 16

لقد تم تداول شائعات حول هذا الترتيب مرات عديدة حتى الآن، واليوم نحصل على صورة مزعومة لهيكل كاميرا iPhone 16. وبالفعل، تظهر هذه الصورة وجود عدستين مرتبتين بشكل عمودي، وليس بشكل قطري كما هو الحال في iPhone 15.



جاءت هذه المعلومات من مسرب الأخبار على تويتر، ماجين بو، لكن تم تأكيدها أيضًا بشكل مستقل مع مصادر صناعية بواسطة MacRumors، هذا هو في الواقع الهيكل الرئيسي للكاميرا لمشروع “I-34″، والذي يُقصد استخدامه في طراز iPhone 16 الأساسي الذي سيتم إطلاقه في سبتمبر القادم، وفقًا لتلك المصادر.

مع مثل هذا الترتيب العمودي، قد تجلب أبل تسجيل الفيديو المكاني إلى iPhone 16 و iPhone 16 Plus، وقد ينتهي الأمر بذلك إلى أن يكون السبب وراء التغيير – وليس حب أبل المفاجئ لطرق سامسونج، من المتوقع أيضًا أن يحتوي iPhone 16 على زر الإجراء الذي تم نقله من iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max، وسيأتي مع زر التقاط إضافي مزود بتقنية مستشعر القوة، يقع على جانبه الأيمن.

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